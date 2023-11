ABDOUL KASSOU : un Réunionnais épris de son île créole

Abdoul Hamid KASSOU a été rappelé à Dieu – le Très-Haut, le vendredi 24 novembre, après la prière solennelle de l’après-midi. Il avait 82 ans.

Ses obsèques ont eu lieu samedi à la Mosquée Al-Madina de Saint-Denis.

Son décès a suscité une grande émotion tant Abdoul Kassou était connu dans différents cercles de la vie professionnelle et sociale réunionnaise. L’assistance nombreuse rassemblée dans les halls de la mosquée se composait de ses proches, son épouse Shirine Marie-Céline, ses enfants Sarah et Yachine et sa petite-fille Hana, de parents des familles Kassou et Dorseuil (fratrie de son épouse), de coreligionnaires, de collègues de travail et nombre d’amis de tous horizons. Parmi lesquels Mgr Gilbert Aubry, évêque émérite, ainsi que Daniel Minienpoullé, président du GDIR, qui ont tenu à venir lui rendre hommage.

Au plan professionnel, Abdoul Kassou a été fonctionnaire d’État à la DDAF (Direction Départementale de l Agriculture et de la Forêt) et membre fondateur de la SMAR ( Mutualité de l’ agriculture). Ses engagements ont été multiples dans le milieu associatif. Homme de foi et d ‘action, il a été administrateur actif de l’ Association Philanthropique musulmane-BKAI, de la Fraternité Islamique, de l’AMR- Association musulmane de la Réunion. Il a présidé le CRCM- Conseil Régional du culte musulman (2005-2008) ainsi que le comité de gestion de la Mosquée Yassine du quartier de la Providence à St Denis. Enfin il a été un membre actif et passionné du GDIR- Groupe du dialogue inter-religieux.

Pendant de longues années, il a œuvré comme administrateur au sein de l’ASFA – Association Saint-François d’ Assise, gestionnaire d’EHPAD et de l Hôpital d’enfants du quartier de la Source (St Denis). Notons qu’il a été aussi administrateur du « Village de Corail », établissement à vocation touristique (ancien VVF de St Gilles les Bains).

Pour ces multiples engagements la République lui a été reconnaissante en 2007 en le faisant Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

Grande figure réunionnaise profondément engagé dans le développement et le rayonnement de son île natale , porté par une âme noble et chevaleresque, Abdoul Kassou nous laisse un héritage précieux imprégné par le souci constant de préserver et magnifier notre vivre-ensemble.

Dans cette période trouble que le monde traverse, sa déclaration prononcée au Sénat lors d’un colloque du GDIR en septembre 2007, prend une résonance particulière : « Il y a dans notre Ile, cette terre de métissage, un peuple qui a puisé dans les douloureuses périodes de son histoire, une force véritable pour vivre le présent et partager l’avenir. Notre appréhension c’est qu’on installe à la Réunion le climat de méfiance, d’incompréhension et de peur qui se vit ailleurs et parfois dans l’Hexagone. »

Je rends grâce à Dieu d’avoir eu la grande chance de partager avec Abdoul une indéfectible amitié et d’avoir été son compagnon de route durant une cinquantaine d’années.