"Zot les premiers à être contaminés": Un jeune humoriste victime de menaces homophobes

Le jeune humoriste réunionnais Tony Baêty a été victime, dimanche, de menaces sur fond d'homophobie. Sur sa page Facebook , il a publié la lettre qu'il a reçue dans sa boîte aux lettres et exprimé toute son indignation.Selon les auteurs de la lettre, les homosexuels seraient "les premiers à être contaminés".En plein milieu de cette crise mondiale et cette difficile période de confinement, il apparaît clairement que les mauvaises manières ont la dent dure.Pour rappel : la peine encourue en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.