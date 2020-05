Zoom sur notre patrimoine - Une épidémie à l’origine de la Salette en 1859 !

Les fidèles de la paroisse et de celles voisines participent activement (main-d’œuvre ou fonds) à la construction. Des matelots bretons se cotisent pour embellir le sanctuaire. Deux mois plus tard, la chapelle est érigée sur le flanc de la colline. L’épidémie, qui a fait 2 700 morts sur l’île, s’est arrêtée aux portes de la ville.Aucun habitant de Saint-Leu n’en a été victime. Les croyants parlent dès lors de miracle… Les circonstances de la construction de la chapelle de Notre-Dame de la Salette, puis les miracles qui ont suivi (reconnus par l’Église ou issus de la foi populaire dans ses vertus de guérison) alimentent la ferveur des pèlerins. Près de 100 000 personnes s’y rendent chaque année, dans l’espoir d’obtenir des “grâces”.- Les fêtes de la Salette, une tradition depuis 1859- L’église Sainte-Ruffine- Une chapelle construite en guise de promesse- Une organisation dans la tradition- Des miracles reconnus Les coutumes locales- L’origine de Notre-Dame de la Salette- Une forte appropriation localeEt bien plus encore à travers un parcours patrimonial et des illustrations d’époque et contemporaines !Rendez-vous dans notre rubrique Patrimoine.