Rubrique sponsorisée Zoom sur notre patrimoine | Les Britanniques prennent Saint-Paul en peinture… mais pas seulement

Nous avons déniché un trésor de notre patrimoine historique… Une représentation de notre île en peinture datant de 1809 ! Une trouvaille exceptionnelle à plusieurs titres. D’abord parce que cette peinture est conservée au National Maritime Museum à Greenwich (Londres), la référence mondiale des musées dans le domaine naval et maritime ! Ensuite, parce que les représentations de notre île de cette époque sont essentiellement des lithographies. Aussi, une peinture avec un tel niveau de détails représente une mine d’informations pour les historiens. Par TCO - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 15:22 | Lu 169 fois





Entre 1809 et 1810, l’Empire britannique s’empare de La Réunion et des autres îles des Mascareignes, jusqu’alors colonies françaises. Seule notre île sera rendue à la France en 1815. Ce tableau raconte le premier acte de la prise de possession de notre île par les Britanniques.



Un tableau pour témoigner de la prise de Saint-Paul en 1809 Quelle histoire nous raconte ce tableau ?





Déterminés à reprendre leurs deux navires capturés plus tôt par des corsaires français, les Britanniques développent un stratagème gagnant.



Les fortifications côtières de la rade de Saint-Paul étant inattaquables par la mer, ils débarquent de nuit à la Pointe des Galets et attaquent Saint-Paul par surprise.



Puis, ils orientent les canons sur la baie et coupent les amarres du navire français et des deux navires qu’ils étaient venus récupérer. Au même moment, sir Josias Rowley, capitaine du Reasonable, apparaît dans la baie avec le reste de son escadron pour sécuriser les trois navires nouvellement capturés.



Rendez-vous dans notre rubrique Patrimoine. Remémorons-nous le contexte… Au XVIIIe siècle, la nation anglaise est une grande puissance maritime aux ambitions coloniales démesurées, notamment contre la France. De 1689 à 1815, se développe ainsi une série de guerres… en même temps que la peinture navale anglaise qui a pour objectif de faire la démonstration de sa puissance navale et maritime. Les peintures réalisées à cette époque font office de trophées de guerre et symbolisent leur hégémonie sur le monde.