Zoom sur les projets sportifs

La séance du Conseil Municipal de Saint-Paul du 17 novembre 2022 a permis de présenter d’ambitieuses orientations budgétaires pour 2023. La Municipalité pose des jalons pour fixer le cap et les perspectives sur l’année prochaine.



Patrick LEGROS, élu délégué au développement du sport et aux équipements sportifs, présente les actions et les nouveaux équipements qui verront le jour en 2023. Il dresse également le bilan de ce qui a été réalisé cette année dont la mise en place dans les écoles du dispositif Athlécoles 2024.