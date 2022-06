Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Zoom sur les classes de Très Petite Section





L’organisation du temps scolaires, de la classe, le contenu des activités sont spécifiques. Chaque classe accueille au maximum 18 enfants. La part belle est faite à la découverte sensorielle dans ces classes presque dépourvue de mobiliers. Ici, le jeune enfant s’exprime à travers les cinq sens. La rentrée a lieu un peu après celle des plus grands et se fait progressivement : d’abord une demie matinée, puis la demi-journée. Généralement, ce n’est qu’au second semestre de l’année scolaire que l’enfant commence à aller à la cantine.



L’inscription en Très Petite Section demande ainsi une disponibilité d’au moins l’un des parents. Les demandes sont faites lors des inscriptions scolaires et sont examinées chaque année au sein d’une commission, avec les partenaires qui statuent en fonction des critères suivants :



– priorité aux familles éloignées de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques

– la distance domicile / école

– l’âge de l’enfant, avec une priorité aux enfants nés en début d’année civile

– les possibilités de recours aux autres structures d’accueil de petite enfance

– la capacité de l’école demandée



Avant les vacances scolaires de juillet, une réunion est organisée avec les partenaires, les parents et les enfants pour mieux appréhender les enjeux de cette année de Très Petite Section.



Nadège Bernon, Adjointe déléguée aux affaires scolaires, rappelle : “à tord, la Très Petite Section est souvent considérée comme une garderie. Or, c’est une année en plus et pas en trop”. Les enfants s’inscrivent dans un parcours pédagogique et d’éveil, accompagnés par l’équipe éducative, la PMI, la Ville et des professionnels de la petite enfance.



Votre enfant est né en début d’année civile? A ses deux ans et au moment des inscriptions scolaires, pensez à cette possibilité !



Les pièces à fournir :

– la photocopie du Livret de famille

– la photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois

– la photocopie du jugement de séparation ou divorce du TGI

– le courrier adressé au Maire pour justifier la demande d’inscription en TPS



Les demandes sont à effectuer auprès du service vie éducative situé au 3 Ruelle Désert Dennemont, 97436 Saint-Leu. Téléphone : 0262 54 98 02. Mail : La commune de Saint-Leu dispose de deux classes de Très Petite Section (TPS), une au Plate et l’autre à Piton. Ces classes sont déployées en partenariat avec l’Education nationale et aussi la Protection Maternelle Infantile (PMI). Ce dispositif permet la scolarisation des enfants à partir de l’âge de deux ans, il concerne par exemple, pour la rentrée scolaire 2022, les jeunes nés entre janvier 2020 et août 2020. L’objectif de la Très Petite Section est de permettre aux enfants de découvrir le milieu scolaire, de bénéficier d’un encadrement pédagogique, de favoriser la socialisation, le contact avec des jeunes de leur âge.L’organisation du temps scolaires, de la classe, le contenu des activités sont spécifiques. Chaque classe accueille au maximum 18 enfants. La part belle est faite à la découverte sensorielle dans ces classes presque dépourvue de mobiliers. Ici, le jeune enfant s’exprime à travers les cinq sens. La rentrée a lieu un peu après celle des plus grands et se fait progressivement : d’abord une demie matinée, puis la demi-journée. Généralement, ce n’est qu’au second semestre de l’année scolaire que l’enfant commence à aller à la cantine.L’inscription en Très Petite Section demande ainsi une disponibilité d’au moins l’un des parents. Les demandes sont faites lors des inscriptions scolaires et sont examinées chaque année au sein d’une commission, avec les partenaires qui statuent en fonction des critères suivants :– priorité aux familles éloignées de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques– la distance domicile / école– l’âge de l’enfant, avec une priorité aux enfants nés en début d’année civile– les possibilités de recours aux autres structures d’accueil de petite enfance– la capacité de l’école demandéeAvant les vacances scolaires de juillet, une réunion est organisée avec les partenaires, les parents et les enfants pour mieux appréhender les enjeux de cette année de Très Petite Section.Nadège Bernon, Adjointe déléguée aux affaires scolaires, rappelle : “à tord, la Très Petite Section est souvent considérée comme une garderie. Or, c’est une année en plus et pas en trop”. Les enfants s’inscrivent dans un parcours pédagogique et d’éveil, accompagnés par l’équipe éducative, la PMI, la Ville et des professionnels de la petite enfance.Votre enfant est né en début d’année civile? A ses deux ans et au moment des inscriptions scolaires, pensez à cette possibilité !Les pièces à fournir :– la photocopie du Livret de famille– la photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois– la photocopie du jugement de séparation ou divorce du TGI– le courrier adressé au Maire pour justifier la demande d’inscription en TPSLes demandes sont à effectuer auprès du service vie éducative situé au 3 Ruelle Désert Dennemont, 97436 Saint-Leu. Téléphone : 0262 54 98 02. Mail : inscription.scolaire@mairie-saintleu.fr







Dans la même rubrique : < > Saint-Leu : Le skate-park fermé après avoir subi les dégâts de la houle Vigilance renforcée