Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Zoom sur le label “Territoire Vélo” dans l’émission Rant dann’ ron èk Saint-Paul Découvrez l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !

Depuis un an, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution. Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire. Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!

Pour ceux qui auraient louper ce 30ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 11 mai dernier !



Le thème de cette émission : La Ville de Saint-Paul s’est vu décerner en décembre dernier le label « Territoire Vélo ». Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, la Commune de Saint-Paul souhaite poursuivre ses efforts en matière de promotion des modes de déplacements doux, et plus particulièrement du vélo. Cela se traduit par plusieurs mesures : valorisation des aménagements cyclables du territoire, mise en œuvre des stationnements sécurisés à proximité des lieux stratégiques, sécurisation des itinéraires urbains et cyclo-touristiques…

Le Label Territoire vélo valorise le développement de la pratique du vélo dans les territoires. La Fédération Française de Cyclotourisme rassemble l’ensemble des acteurs autour de la problématique d’intégration du vélo et place cette activité, qu’elle soit utilitaire, de loisir ou touristique, au coeur des préoccupations quotidiennes. Ce label a une double vocation : récompenser les efforts fournis par une collectivité locale en faveur du vélo, et accompagner l’évolution des services proposés afin d’en favoriser l’usage.

Retrouvez cet épisode en replay en cliquant sur ce lien.



Pour visionner l’émission, cliquez ici.







