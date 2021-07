Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Zoom sur le label “Pavillon Bleu” dans l’émission Rant dann rond ek Saint-Paul diffusé sur Antenne Réunion Découvrez l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!

Pour ceux qui auraient louper ce 7ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 7 juillet dernier !

Le thème de cette septième émission : Pour la 21ème année consécutive, la Commune s’est vu décerner le label Pavillon Bleu pour ses 4 plages surveillées : Boucan Canot, Boucan Piscine, Roches Noires, Hermitage centre La Passe et une dérogation spéciale pour la plage de Trou d’eau. Le palmarès a été dévoilé le 20 mai dernier lors d’une cérémonie digitale. Ce palmarès distingue près de 410 plages labellisées sur 196 communes de France et les Outre-mer dont Saint-Paul, seule commune de La Réunion à y figurer.

Décrochez le Pavillon Bleu, c’est la garantie de retrouver des plages propres mais aussi de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable. Celui-ci est aussi le signe d’un engagement de chaque instant, pour minimiser l’impact du tourisme sur les éco-systèmes. Se rendre sur une plage labellisée Pavillon Bleu, c’est aussi opter pour un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. L’accessibilité et la sécurité de la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la flore locales.

Pour visionner l’émission, cliquez

Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution. Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!Pour ceux qui auraient louper ce 7ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion le 7 juillet dernier !Le thème de cette septième émission : Pour la 21ème année consécutive, la Commune s’est vu décerner le label Pavillon Bleu pour ses 4 plages surveillées : Boucan Canot, Boucan Piscine, Roches Noires, Hermitage centre La Passe et une dérogation spéciale pour la plage de Trou d’eau. Le palmarès a été dévoilé le 20 mai dernier lors d’une cérémonie digitale. Ce palmarès distingue près de 410 plages labellisées sur 196 communes de France et les Outre-mer dont Saint-Paul, seule commune de La Réunion à y figurer.Décrochez le Pavillon Bleu, c’est la garantie de retrouver des plages propres mais aussi de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable. Celui-ci est aussi le signe d’un engagement de chaque instant, pour minimiser l’impact du tourisme sur les éco-systèmes. Se rendre sur une plage labellisée Pavillon Bleu, c’est aussi opter pour un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. L’accessibilité et la sécurité de la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la flore locales.Pour visionner l’émission, cliquez ici





Dans la même rubrique : < > Ouverture de plusieurs concertations Un mariage… à la Walt Disney !