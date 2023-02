Rubrique sponsorisée Zoom sur le contrat local d'éducation artistique et culturelle de Saint-Leu

La réussite éducative passe par l’ouverture à la Culture et à l’Art



Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu et Chantal Manès Bonnisseau, la rectrice de l’Académie de La Réunion ont signé ce mardi 28 février 2023 à l’école Estella Clain de La Chaloupe le contrat local d’Education Artistique et Culturelle de Saint-Leu (CLEA).



Cofinancé par la ville, le rectorat et la direction des affaires culturelles de l’Océan Indien, la formalisation de ce dispositif permettra, durant trois ans renouvelables, aux écoles maternelles et primaires de la circonscription ainsi qu’aux collèges de bénéficier de prestations artistiques et culturelles pour favoriser l’éveil et la réussite des élèves.



Un engagement éducatif et financier



Un budget de 40 000 euros cofinancé par la direction des affaires culturelles, l’Académie de La Réunion et la Mairie de Saint-Leu est alloué à ce dispositif.



Le CLEA renforcera ainsi l’accès à la culture dans les écoles en favorisant la rencontre avec les artistes et en aménageant les lieux de pratique artistique. Objectif créer des vocations et valoriser les potentiels des élèves. Chaque école s’est inscrite dans ce dispositif par le biais d’un projet aux multiples domaines : arts plastiques, danse, oralité, architecture, théâtre, patrimoine, musique, cinéma, sciences ou encore arts du cirque.





L’exemple de l’école Estella Clain



Précurseur en la matière, les classe de CM1 et CM2 de Laurence Boyer et de Didier Permalnaick ont donné le la en préambule de la signature protocolaire du contrat local en présence de Madame la Rectrice de l’Académie de La Réunion. Devant le Maire et de nombreuses personnalités dont l’ensemble des directeurs d’école de Saint Leu, les élèves ont expliqué en chanson le travail qu’ils ont réalisé dans le cadre du projet PAREO de protection du récif corallien avec Davy Sicard. De nouveau sur scène ce mardi dans leur école d’Estella Clain, ils ont eu à cœur de faire briller leur chorale. « C’est important d’organiser cette signature dans cette école des hauts de la commune pour montrer que ce dispositif CLEA concerne tous les quartiers, toutes les écoles ; Et de montrer aussi que l’on peut bénéficier alors de chanteurs de renom tel que Davy Sicard. C’est un travail magnifique réalisé par les élèves de Monsieur Permalnaick dont il faut s’inspirer » a conclu la rectrice d’académie. Et Bruno Domen d’ajouter « nous formalisons aujourd’hui ce que nous réalisons de longue date. Notre priorité est le bien être des élèves. Pour ce faire, nous réalisons des travaux d’entretien et de réhabilitation des écoles mais le bien-être passe aussi par l’épanouissement de l’élève qui trouve dans ce dispositif de nombreuses clés de découverte ».





Du 1er au 2nd degré



Les collégiens de Marcel Goulette et de la Pointe des Châteaux ainsi que les lycéens de Stella sont concernés par ce dispositif avec des thématiques artistiques ; de la photographie aux sciences - avec notamment l’histoire du volcanisme – jusqu’à la danse, par la découverte de la culture du Flamenco.



Tout un programme dans une ville qui compte de nombreuses ressources culturelles grâce à nos musées et au tissu associatif riche en talents en tous genres. Le dispositif CLEA permet également de proposer trois résidences artistiques en arts plastiques et théâtre. Des artistes au plus près des élèves et durablement pour favoriser leur réussite éducative.



Un réseau de lecture publique : Laleu Kiltir



La politique culturelle menée à Saint-Leu vise à une meilleure accessibilité, une offre diversifiée, la valorisation et l’éducation. Saint-Leu est devenue en 2022 commune bilingue créole réunionnais/ français. Au sein de ses équipements culturels, la ville dispose d’un réseau de médiathèques et bibliothèque et salle d’expositions qui permettent l’accès à la culture, à la connaissance. Au même titre que les musées, il constitue une pléiade d’outils de développement et de concrétisation des projets pédagogiques portés dans le cadre du contrat local d’éducation artistique et culturelle.