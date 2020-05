Zones bleues "pour améliorer la rotation" à La Possession: Un commerçant grince des dents

Des zones bleues ont été peintes sur certaines places de stationnement, à la Possession. Ce dispositif viendra limiter la durée de stationnement (toujours gratuit) à 1h30. De quoi faire grincer des dents un commerçant qui n'apprécie guère que les places situées devant ses salons de coiffure soient soumises à une nouvelle règlementation.



"Comment je vais faire quand je travaille ? On m'a dit que je n'avais qu'à déplacer ma voiture toutes les heures et demi", s'agace Garry Rioul, estimant que sa 21ème position sur la liste de Philippe Robert pourrait ne pas être étrangère à cette décision. "Les places devant mes commerces sont les premières visées. Le restaurant de plats à emporter juste à côté n'est pas concerné", reproche-t-il, déplorant en outre l'absence de panneau explicatif.



Améliorer la rotation



Contactée, la municipalité explique avoir été sollicitée par les commerçants - notamment par l’Association des commerçants de La Possession - pour trouver une solution à une problématique récurrente : celle des difficultés de stationnement liées au voitures tampons, qui restent garées des journées entière au même endroit. De quoi décourager la clientèle. "Le but est ainsi de limiter le temps de stationnement afin d’améliorer la rotation pour que la clientèle puissent trouver des places pour se garer au lieu d’imposer un stationnement payant aux automobilistes", justifie la mairie.



Assurant la mesure "dénuée de toute considération politique", elle précise :"Les places de stationnement ne sont pas situées devant certains commerces en particulier ; les travaux sont lancés, des portions sont en cours de finalisation, reste les marquages au sol, d’autres portions vont voir le jour d’ici quelques jours, suite à la programmation des travaux par les services techniques". Et promet une visite sur les sites de zones bleues "pour un premier retour des commerçants."