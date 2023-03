La grande Une Zone perturbée : Pluies et orages attendus vendredi soir sur La Réunion

Les conditions météorologiques vont se dégrader en fin de journée ce vendredi et pendant une grande partie du week-end à La Réunion. L'arrivée d'une zone perturbée va apporter un risque pluvio-orageux sur notre île. Par La rédaction - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 22:02

Des pluies et des orages devraient concerner La Réunion à partir de vendredi soir. Une zone perturbée se trouve actuellement à 600 kilomètres au Nord de l'île ne devrait pas s'intensifier et aucun risque cyclonique n'est prévu.



Mais les conditions météorologiques devraient tout de même se dégrader en fin de semaine à La Réunion car une masse d'air plus chaude, humide et instable va gagner le département à partir de vendredi soir. Le risque pluvio-orageux va augmenter au fil du week-end.



Météo France explique qu'il est encore trop tôt pour définir l'ampleur de la dégradation des conditions et les zones concernées. Un appel à la prudence est lancé durant ces prochains jours de vacances scolaires.



Téléchargez Weza sur iOS et Android