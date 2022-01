Zone gendarmerie : 10 véhicules mis en fourrière durant le week end

Fait particulier :



Ce dimanche après-midi de 16h00 à 19h00, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière ont réalisé une opération "retour pique-niques / plages" sur différents secteurs de l’île (Grande-Anse, l’Hermitage, la Plaine des Palmistes) avec pour objectif principal de sanctionner les conduites sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants.



Plusieurs infractions ont été relevées dont 07 conduites addictives et 05 non-port du masque dans les transports collectifs de voyageurs.



Bilan sécurité routière du week end :



nombre de services réalisés : 13

nombre d'infractions : 85

nombre de rétention de permis : 19

nombre d’alcoolémie : 09

nombre de conduite sous stupéfiants : 11

nombre d’immobilisation fourrière : 29 dont 10 en fourrière

nombre de défaut d'assurance : 05

nombre de défaut de permis - conduite sous suspension / annulation : 05

nombre de non port ceinture : 07

nombre d’usage téléphone / distracteurs : 01

nombre de non respect de la priorité : 01

nombre de défaut de contrôle technique : 08

nombre de défaut d'équipement pour pilote de deux-roues : 03

nombre de pneumatique usagé : 02

nombre de refus d'obtempérer : 01 (identifié)

nombre de détention de stupéfiants : 01



nombre de non-respect du couvre-feu : 25

nombre de non-port du masque dans les transports collectifs : 05

nombre de consommation d'alcool sur voie publique : 01