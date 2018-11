Zone d'instabilité à proximité des Iles Soeurs

2018 NOV 22 20h00 Mascareignes



Bonsoir les Iles! 😍



Comme le montre la photo satellite jointe une zone d'instabilité se trouve à proximité nord des Iles Soeurs. ☂️

Des passages d'averses parfois modérées sont probables sur Maurice et sur la moitié est de la Réunion. Des orages en mer sont possibles 🌩️

On va suivre cela cette nuit et je reviendrai vers vous si je note quelque chose d'intéressant.