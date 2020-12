Zone Police : 4 conducteurs épinglés pour avoir grillé un feu rouge

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département six opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 11 au 13 décembre 2020. Ces opérations ont permis de relever 25 infractions.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de Police des quatre circonscriptions ont également procédé à la constatation de 25 autres diverses contraventions au code de la route dont 4 refus de feu rouge et un défaut d'équipement.