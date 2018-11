Zoli ciel!

2018 NOV 19 19h57 Mascareignes.



Bonsoir toutes et tous!🌍



Vous avez probablement remarqué les superbes bancs de nuages élevés qui ont voilé plus ou moins notre ciel réunionnais cet aprÚs midi.

Ces mĂȘmes nuages qui nous arrivent de l'ouest devraient ĂȘtre les vedettes demain et le ciel mauricien ne devrait plus ĂȘtre en reste.

Admirez-les sur l'image satellite jointe.



On devrait avoir de superbes couchers de soleil demain. Alors je compte sur vous pour partager avec moi vos talents de photographes Ă©mĂ©rites.đŸ“·đŸ“·đŸ“·



Si vous m'envoyez de belles photos de ciels, de nuages et de sunset(s) dans les Iles Soeurs je suis preneur.



A vos marques!đŸƒâ€â™€ïž



En dehors des nuages Ă©levĂ©s la journĂ©e de mardi devrait ĂȘtre calme sans prĂ©cipitations majeures si on fait fi de quelques averses isolĂ©es. Nous sommes sous les tropiques aprĂšs tout.



A Madagascar trĂšs peu d'impacts de foudre cet aprĂšs midi.