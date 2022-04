Communiqué "Zistoir Bagatelle – mémoir zabitans": Un documentaire retrace l'histoire du quartier grâce à ses habitants

Un documentaire retraçant l'histoire du quartier Bagatelle (Sainte-Suzanne) à travers les témoignages d’habitants âgés entre 20 et 101 ans sera diffusé ce dimanche. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 10:44

Le conseil citoyen du quartier de Bagatelle à SAINTE SUZANNE a réalisé une vidéo intitulée « Zistoir Bagatelle – mémoir zabitans » pour relater l’histoire, l’évolution du quartier à travers des souvenirs, des anecdotes.



Le témoignage d’habitants âgés entre 20 et 101 ans a été recueilli.



La projection de ce documentaire se déroulera le dimanche 15 mai 2022 à 14 heures, salle Maria Goretti, rue du père Fayet à Bagatelle, en présence des intervenants, des membres du conseil citoyen et des habitants du quartier.



L'objectif est de faire connaître le conseil citoyen de Bagatelle et de créer un moment d’échanges.