A la Une .

Zinfos974 perd l'un de ses fidèles lecteurs

Alain Nivet était l'un des plus grands contributeurs de la rubrique des "Courriers des lecteurs" de Zinfos974 et participait quasi-quotidiennement aux échanges dans l'espace de commentaires du site. Ses proches ont contacté la rédaction pour nous annoncer son décès. Toute la rédaction de Zinfos974 adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.