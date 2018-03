Zinfos974 Replay : La sélection de la rédaction

Pour cette première sélection retrouvez : Le "Kuduro" géant des B-Girls , Sous le soleil et le ciel bleu de Saint-Denis, il y avait du monde pour le tournage d'une partie du clip de l'été Coca Cola des B-Girls, "Pchi Gloo Haa", pas loin de 1.000 personnes avaient fait le déplacement pour se prêter au jeu du "kuduro", "un madison moderne", souligne Géraldine des B-Girls. L'interview de Katsuni , arrivée à la Réunion pour la présentation d'un show érotique et de sa nouvelle marque de lingerie, Petit cœur. Entretien. La journée "Route libre" sur la route des Tamarins . Ce que l'on peut dire, c'est que l'opération "Route Libre", qui consiste à "offrir" la route des Tamarins aux amoureux du vélo, du roller ou de la marche à pied, le tout sans voitures, est un succès, au vu du nombre de participants présents dès 9 heures du matin. "Air Sarko One" à la Réunion , L'Airbus A330-200, futur avion présidentiel de Nicolas Sarkozy, est arrivé à l'aéroport Gillot de Sainte-Marie le 25 Octobre dernier.