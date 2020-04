A la Une . Zinfos arrive en 90ème position des sites les plus lus en France

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) est une association professionnelle dont le rôle est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et depuis peu, des sites internet. Elle s'appelait auparavant OJD (Office pour la Justification de la Diffusion).



En fin de semaine dernière, l'APCM a publié les chiffres de fréquentation des sites internet au mois de mars, des chiffres très attendus par l'ensemble des acteurs du secteur car ils servent de support à la répartition des budgets publicitaires par les annonceurs et les agences de publicité.



Globalement nous dit l'APCM, "mars a été (...) le mois des médias d’information généraliste, qu’ils soient diffusés en papier, TV, vidéo, audio ou web. Ils ont eu à cœur d’assurer leur devoir d’informer la population".



Tous les sites d'information ont connu une forte augmentation de leur fréquentation. De 108%, nous dit l'APCM.



A Zinfos, nous avons pratiquement multiplié par trois notre audience depuis le début de la crise du coronavirus.



Une très bonne surprise



C'est la première fois que Zinfos demande à figurer dans le panel de l'APCM et nous pouvons dire que ces chiffres ont été pour nous une très, très bonne surprise.



Votre site d'information préféré, bien que ne couvrant l'actualité que d'un seul département, La Réunion, se classe au 90ème rang national et premier site d'Outre-mer.



Si nous sommes loin derrière les premiers, en l'occurrence Orange.fr (1er), Franceinfo.fr (2ème), LeMonde.fr (3ème) ou encore LeFigaro.fr (4ème), nous sommes fiers d'arriver juste derrière Challenges.fr (74ème), Autoplus.fr (76ème), Francefootball.fr (86ème) et devant des sites nationaux aussi prestigieux que Corsematin.com (91ème) ou encore Lesinrocks.com (94ème), Geo.fr (96ème) ou L'argus.fr (102ème).



Maintenant que la barre est placée aussi haut, à nous de faire encore mieux au mois d'avril.



Un grand merci à nos annonceurs



Je profite de cette occasion pour remercier du fond du coeur, de la part de la vingtaine de salariés qui travaillent à Zinfos et dans sa filiale technique, tous les annonceurs qui ont continué à nous faire confiance depuis le début de la crise.



Nous assistons en effet à ce paradoxe extraordinaire d'avoir multiplié par trois le nombre de nos lecteurs, alors que presque la totalité des campagnes publicitaires ont été annulées depuis début mars, à cause de la fermeture de la plupart des magasins de l'ile.



Une entreprise de presse n'est pas une entreprise comme une autre



En période de crise, comme celles du coronavirus ou des gilets jaunes, nous ne pouvons pas, comme les autres, fermer et mettre le personnel en chômage technique.



Un restaurant ou un magasin, une fois son personnel au chômage technique, c'est-à-dire payé par l'Etat, le paiement des charges sociales repoussé à plus tard, les prêts décalés et le loyer non payé, il n'a pratiquement plus de dépenses à supporter. Il peut donc plus facilement supporter de ne plus avoir de recettes.



Dans un journal, et je pense là aussi à nos collègues du JIR, du Quotidien et à ceux des autres médias, ce sont des périodes où nous travaillons au contraire bien plus que d'habitude.



A Zinfos, par exemple, nous travaillons actuellement avec deux équipes, une la journée et une la nuit.



Ce sont donc des périodes où nous ne pouvons absolument pas mettre notre personnel en chômage partiel. Au contraire, nous devrions même normalement embaucher.



Ce n'est malheureusement pas possible puisque nous n'avons pratiquement plus de rentrées d'argent.



Un grand bravo à tout le personnel de Zinfos



Je profite aussi de l'occasion pour féliciter tout le personnel de Zinfos qui travaille encore plus que d'habitude pour coller le mieux possible à l'actualité et essayer de satisfaire nos lecteurs.



Apparemment, le résultat vous plait si j'en crois les chiffres de fréquentation.



Mais paradoxalement, alors que nous ne pouvons mettre le personnel en chômage technique, alors que nous multiplions par trois notre fréquentation, nous n'avons pratiquement plus aucune recette du fait de l'annulation des campagnes publicitaires.



J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi les entreprises de presse doivent faire l'objet d'un traitement particulier en temps de crise, avec des aides spécifiques.









Pierrot Dupuy







