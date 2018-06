Zinfos apporte son soutien à Radar 974

Radar 974 est une page Facebook qui compte aujourd'hui près de 100.000 membres. Administrée par des bénévoles, elle est un peu le Freedom du net. Grâce à ses contributeurs, les Réunionnais sont prévenus quasiment en temps réel des accidents, des embouteillages et de la présence de radars. Une activité que les tribunaux ont jugée parfaitement légale.Devant l'ampleur des commentaires, l'équipe a dû se renforcer, pour modérer les posts et les commentaires. Ce qui a été fait récemment.Malgré cela, un "dérapage" s'est apparemment produit. Un contributeur a signalé la présence d'un contrôle de police par un "Le chien partout dans la ville de Saint-Denis", avec une photo de policiers en opération de contrôle. Ce qui leur a valu une mise en cause de Radar 974 par le syndicat Alliance de la police nationale , avec une menace de plainte à la clé.A Zinfos aussi nous avons des modérateurs. Malgré leur vigilance, il arrive qu'un commentaire diffamatoire passe au travers des mailles du filet. Nous n'allons donc pas jeter la pierre à Radar 974, d'autant que nous avons été les premiers à les découvrir et à leur demander l'autorisation de reprendre leurs infos. Ce qu'ils ont accepté avec gentillesse.Si Alliance Police nationale souhaite vraiment porter plainte, qu'ils le fassent contre celui qui a publié le commentaire. Ils ont son nom et son adresse IP ne devrait pas être très difficile à retrouver. Mais qu'ils laissent Radar 974 tranquille. A Zinfos, nous les apprécions et leur apportons tout notre soutien.