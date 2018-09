Zinfos a 10 ans !

Il y a de cela très exactement 10 ans, le 1er septembre 2008, le millier de lecteurs qui lisaient quotidiennement le Blog de Pierrot étaient invités à découvrir un nouveau site d’information, Zinfos974.



Le paysage internet réunionnais se limitait à Clicanoo qui existait certes depuis un certain nombre d’années, mais qui ne faisait que reprendre quelques articles du JIR et qui n’avait aucune vie propre.



Zinfos a été le premier "pure player" de La Réunion, c’est à dire un site d’information ne dépendant d’aucun media déjà existant. Plus tard, nous découvrirons même que nous avons été les premiers en France.



Depuis, plusieurs autres sites ont vu le jour localement. Internet s’est démocratisé grâce à la fibre et à la 4G. Vos habitudes aussi ont évolué, la presse écrite continue à voir ses ventes régresser et vous êtes plus nombreux aujourd’hui à nous lire sur un smartphone que sur un ordinateur.



Tous les jours, vous êtes en moyenne 34 500 visiteurs uniques à venir sur Zinfos au moins une fois par semaine et vous lisez 1 740 000 pages différentes hebdomadairement.



Zinfos est probablement le premier site réunionnais spécialisé dans l’information. Un autre site fait apparemment mieux que nous, mais il vous propose en plus des programmes télé, des petites annonces et j’en passe, qui lui amènent une bonne partie de son audience. Nous, nous avons choisi de nous concentrer sur l’information. Et apparemment, c’est un choix qui vous plait.



Ce succès est le votre et nous vous remercions sincèrement d’être aussi nombreux à nous faire confiance. Un lien particulier existe avec vous, nos lecteurs. Zinfos n’est pas un site comme les autres. Il y règne une grande liberté de ton, autant de la part des journalistes que des lecteurs au travers des commentaires.



On nous reproche souvent justement notre complaisance en matière de commentaires. Mais là aussi, c’est un choix assumé. Dans mes éditoriaux ou dans certains de mes articles, je ne ménage personne. Et il est normal que vous lecteurs, disposiez de la même liberté. Même quand vous me critiquez. Et Dieu sait que vous ne vous en privez pas. Mais ça fait partie du jeu et je l’accepte volontiers.



De même que nous sommes également infiniment reconnaissants aux annonceurs qui nous font confiance. Et qui permettent à Zinfos d’exister et d’être un site totalement gratuit. Là aussi, je sais que certains d’entre vous râlent parce que certaines publicités les gênent. Mais dites-vous que c’est le prix à payer pour pouvoir lire votre site gratuitement tous les jours. La seule façon d’éviter la publicité aurait été de vous faire payer un abonnement. Là aussi, c’est un choix que j’assume. Pour moi, le net, c’est la liberté et la gratuité. Dans ces conditions, ne reste plus que le recours à la publicité, même si elle est parfois un peu intrusive, j’en conviens.



Une grosse surprise à venir



Zinfos a grossi régulièrement. Au début, nous n’étions que trois journalistes : Mélanie Roddier , Jismy Ramoudou et moi même. Plus quelques bénévoles qui se reconnaitront.



Nous avons régulièrement grossi et la rédaction de Zinfos compte aujourd’hui une dizaine de journalistes, tous en CDI, plus quelques pigistes, deux techniciens et une secrétaire. Et nous sommes probablement l’un des rares médias de l’ile à embaucher régulièrement.



Nous essayons de nous remettre sans cesse en cause, en faisant évoluer régulièrement le site, pour coller à vos attentes.



Comme vous avez pu le constater, la vidéo est de plus en plus présente. Vous avez noté, je l’espère, l’arrivée depuis quelques mois de deux journaux télévisés par jour, à midi et 18h. Et ce n’est pas fini. Nous vous réserverons une grosse surprise dans les semaines qui viennent…



Et comme le dit si bien Patrick Bruel, "rendez-vous dans dix ans". Si les petits cochons ne nous mangent pas, d’ici là…