Zinfos 974: Le courrier des lecteurs ...

Zinfos 974 est un support d'information via Internet qui couvre l'actualité locale quand il a les moyens. Il a son public...Le courrier des lecteurs qui l'accompagne est le rendez-vous incontournable si vous avez besoin de communiquer rapidement, de partager vos ressentis, votre regard sur une situation locale ou internationale. C'est fait à la bonne franquette, chacun dans son style personnel. L'accueil est sympa et sauf quelques règles élémentaires de déontologie à respecter votre texte est assuré d'être publié, sans distinction de couleur, d'opinion ou de caste sociale.



Chacun reste responsable de son style d'expression et en assume les conséquences. Selon qu'il veut plaire, faire de la lèche ou être incisif, percutant, mal poli, ou s'inscrire dans une série de doléances, de sollicitations ou de suppliques. Liberté est accordée à celui qui fait paraître son texte. Une fois votre texte paru, vous êtes livré à la vindicte populaire, par les échanges des lecteurs qui viennent régler leur compte et alléger leur rancoeur ou rancune sur fond de maladie chronique en complément de leur accompagnement thérapeutique : "les chiens aboient et la caravane passe." Ils sont alors nombreux : les roquets, les hargneux, les chasseurs de tangue, les foies jaunes que vous avez connus à distance et qui vous rappellent à leur bon souvenir. Tout est bon pour vous discréditer, ils le font sans vergogne, comme des malades ! Ils atteignent le prix d'excellence."