Zinedine Zidane au PSG : Les négociations ont commencé...

Zizou bientôt entraineur du PSG ? On savait que les Qataris en rêvaient depuis un moment déjà mais les choses semblent s'accélérer selon le journal Le Parisien, généralement bien informé sur l'actualité du club de la capitale.

Des négociations auraient même déjà commencé. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 17:25

Le moins que l'on puisse dire est que les performances du PSG ne sont pas à la hauteur des espoirs que les supporteurs avaient placé dans leur club après les récentes arrivées de Lionel Messi et de Sergio Ramos, en complément de Kylian Mbappé et Neymar. Entre autres. La faute à qui ?



Les mêmes supporteurs ont vite fait d'attribuer la responsabilité à l'actuel entraineur, Mauricio Pochettino, qui ne serait pas selon eux à la hauteur du poste et serait incapable de maîtriser les ego des nombreuses stars qui composent l'effectif. Il est vrai que ses résultats ne pèsent pas en sa faveur : il n’a remporté que 4 des 11 matches qu’il a dirigé sur le banc du PSG en Ligue des Champions, la priorité absolue des Qataris comme on le sait. De toute l’histoire du PSG, il est l’entraîneur (avec 10 matches au moins à son actif) avec le plus faible pourcentage de victoires (36,36%) dans la compétition !



La rumeur le donne même partant pour un retour en Premier Ligue anglaise et on parle plus précisément de Manchester United, où le poste d'entraineur est libre depuis le départ de Ole Gunnar Solskjaer.



Pourquoi cette rumeur est-elle crédible ? Parce que, dans plusieurs interviews accordées récemment au journal L'Equipe et à divers médias anglais, le coach argentin n'a pas caché son mal-être sur le banc parisien.



Mais si Pochettino part, par qui le remplacer?



Et c'est là qu'apparait le nom de Zinedine Zidane qui, comme par hasard, coche la plupart des cases recherchées par les patrons du PSG.



D'abord Zizou est une véritable légende en France et le voir débarquer au Camp des Loges pour entrainer le PSG ne pourrait que raviver le sentiment patriotique français. Qui sait? Peut-être même serait-il capable de rendre certains Marseillais fans du PSG (un comble!), lui qui est originaire de cette ville...



Zinedine Zidane arriverait auréolé de ses nombreux titres de champion d'Espagne et de vainqueur de la Ligue des Champions. Preuve s'il en était besoin qu'il sait gérer un vestiaire, même composé de stars.



Ca fait des années que les dirigeants du PSG espéraient embaucher l'ancien champion du monde mais il était de notoriété publique que ce dernier lorgnait plutôt sur la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Mais voilà, cette piste semble elle aussi refroidir. Dédé est bien accroché à son poste et rien ne dit qu'il partira au lendemain de la prochaine coupe du monde au... Qatar. Tiens, tiens, quel hasard...



Du coup, l'hypothèse Zinedine Zidane au PSG reprend force et vigueur. Les planètes sont alignées, comme on dit.



Si cette venue devait se confirmer, reste à connaitre la date de son arrivée. Et là, tout dépend de Mauricio Pochettino. Soit le coach argentin décide de rejoindre sans délais Manchester United et Zizou arriverait dans la foulée. Soit il faudra attendre l'été prochain...



