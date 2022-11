Zinédine Zidane annoncé à la tête de l’équipe de France en 2023

Le rêve de Zinédine Zidane et de nombreux Français amoureux de football va bientôt devenir réalité, si l’on en croit le journal espagnol Libertad Digital. L’emblématique milieu de terrain devrait reprendre la place de Didier Deschamps dont le contrat arrive à terme après la Coupe du Monde au Qatar.



L’ancien champion du monde 1998, qui a mené la France à une nouvelle étoile 20 ans après, ne devrait plus entraîner les Bleus après le Mondial 2022, et cela même si un troisième titre est décroché.



Libertard Digital explique que Zinédine Zidane avait décidé dès le mois de juin 2021, lorsqu’il a quitté le Real Madrid, qu’il se positionnerait sur le poste de sélectionneur de l’Equipe de France. Il aurait d’ailleurs refusé de rejoindre le PSG ou encore Manchester United afin d’être disponible pour les Bleus.