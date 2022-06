Zila chante "nout l’amour" en collaboration avec Cassiya

Zila est heureuse de vous présenter “Nout l’amour” single sorti cette année le 02 mai. Il a été réalisé en télétravail entre La Réunion et Maurice et pas avec n’importe quel artiste puisque c’est en compagnie de Désiré François du groupe Cassiya que le projet a abouti.



Ce sont le chanteur et les musiciens du groupe mauricien qui ont réalisé la partie instrumentale et l’enregistrement des voix dans le Studio MDC PROD à La Réunion.



La jeune chanteuse de séga ne vous est peut-être pas inconnue. Elle a écrit notamment "stop ladi lafé" sorti en 2021. Entre autres collaborations, elle a répondu au pied levé une choriste de Pix’l lors d’un événement sur Saint-joseph pour la chanson “Anoushka”.



Auteur, compositeur et interprète en autoproduction de “Nout l’amour”, Zila participe à d’autres projets collaboratifs.



Vous la retrouverez au sein des “Nanas du sud” en concert Live à Saint-Joseph prochainement. Zila a créé “Les Nanas du sud” qui est un groupe de quatre artistes talentueuses originaires du sud de La Réunion. Il est donc composé de Zila, de Tessa, de Myssili et de C’cile.



Ensemble, elles vont réaliser un concert live à Saint-Joseph le vendredi 24 juin, à 19h sur la place du studio LFM. Leur prestation sera retransmise sur les chaînes et radios en partenariats.



“N'hésitez pas à partager et venez nombreux et nombreuses pour crasé un bon l'ambiance”, comme le dit Zila.