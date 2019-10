Culture Zévi, la plateforme de promotion de la création jeune public, est lancée Plateforme de promotion et d’encouragement de la création jeune public à La Réunion, Zévi a été présentée ce mercredi 9 octobre aux adhérents et au grand public. Cette plateforme, dès son lancement, est un élément structurant et innovant de la création réunionnaise à destination des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Rencontres et explications.





Cette structuration collective qualifiée d’innovante par Bernard Faye, directeur délégué des Teat Départementaux, est le fruit d’une démarche et d’un travail de longue haleine.



Impulsé par « La belle saison » puis « Génération belle saison », le regroupement culturel prend forme, fort des impulsions précédentes. La synergie entre les acteurs était créée pour permettre aux établissements scolaires, au réseau de la lecture publique, aux professionnels de l’enfance et aux familles de trouver les bons contacts ! Scène d’enfance - Assitej, association nationale professionnelle du spectacle vivant jeune public, lors de son escale à La Réunion dans son Tour d’enfance en 2018 a terminé de motiver ce groupement.



« Le Ministère de la Culture a priorisé l’action envers le jeune public et nous avons désormais une échéance à 2022 pour garantir que chaque jeune, chaque enfant puisse bénéficier d’un accès à la création culturelle », a expliqué Christine Richet, Directrice Générale de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion qui a soutenu la création de cette association et de la plateforme. Cette offre culturelle pour les jeunes, longtemps restée dans l’ombre de la création pour le grand public vient aussi à la lumière ! Catherine Saget, membre du Conseil d’Administration de Zévi de continuer : « Zévi va contribuer au changement de considération des spectacles. Je veux qu’on arrête de nous demander si on fait « des petits spectacles ». Nous faisons des grands spectacles pour les petits ».



Effectivement, trop longtemps regardée de haut, l’offre jeune public se regroupe à La Réunion montrant ainsi son dynamisme. Jean Cabaret, secrétaire général du Séchoir précise : « les choses ont changé à La Réunion depuis quelques années et Zévi personnifie cet élan. Le secteur jeune public est un mouvement de fond qui montre la nécessité de ce secteur dans la mission de service publique. Créer et faire évoluer cette plateforme, c’est une véritable mission qui reflète notre principe d’horizontalité à Zévi ». Si Zévi est une association, son Conseil d’administration est collégial et trois groupes de travail ont planché pour fédérer ce mouvement. « Cela nous permet aussi de nous regrouper, d’échanger et de nous sentir soutenu », indique Aurélie Savoyat, co-directrice de Fée Mazine. Après avoir été présentée à l’occasion d’une carte blanche au Festival d’Avignon, et le lancement de sa plateforme internet, Zévi est une petite association qui voit déjà grand !



La plateforme met le projecteur sur l’actualité de la création jeune public à un moment M et donne l’ampleur de la création artistique à La Réunion. Un onglet « Etre spectateur » structure l’accompagnement des jeunes en amont et en aval du spectacle. Puisque tout débute à l’école et même en crèche, la sensibilisation favorise de nouvelles perspectives concourant directement à l’épanouissement des enfants. Les enseignants et les professionnels de l’enfance vont pouvoir trouver un spectacle à réserver, à faire venir. Ils vont trouver des informations pour préparer les enfants… Bref, « 35% de la fréquentation des théâtres est constitué du jeune public, nous devons ménager ce public et l’aider à trouver le bon spectacle », explique Brigitte Harguindeguy, de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion.



