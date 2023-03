Zétwal dann’ zié : un samedi soir animé sur la place du Débarcadère !

Ce samedi 11 mars, sur le front de mer de Saint-Paul il y avait foule ! Dès 16h le public a pu aller à la rencontre d’intervenants travaillant tous, de près ou de loin, dans le milieu spatial avec l’association PIKALI RUN OI. Ils ont partagés leur passion et leur compétence au public en présence d’Erika VELIO, ingénieure spatiale aux Pays-Bas et présidente de l’association PIKALI RUN OI.



En début de soirée, c’est une séance de Zumba endiablée qui s’est déroulée sur la place du Débarcadère, suivi par du yoga. Après le coucher du soleil, une observation du ciel est proposée au public avec les nombreux télescopes mis à disposition. Cette activité s’est déroulée en présence des astronomes de l’association 2APS. Au programme : découverte de l’astronautique, lecture du ciel étoilé, un réel moment d’apprentissage vécu en famille. Un peu plus tard dans la soirée, le public a pu se restaurer grâce aux nombreuses propositions culinaires du Food Festival tout en profitant d’une brocante nocturne et d’une démonstration de danse country.



Ce dimanche 12 mars, il est encore possible de rencontrer les ingénieur(e)s du spatial avec l’association PIKALI OI et d’observer le ciel étoilé. Pour cela rendez-vous au débarcadère de Saint-Paul. Pas de réservation nécessaire pour cette activité.