“Zétwal dann’ Zié” : une 2ème édition couronnée de succès !

Cet événement nocturne couronné de succès s’est déroulé dans le cadre des “Jours de la Nuit” de 16h à 23h. Au programme avant l’extinction des feux : un défilé des hôtesses de Sabey, distribution d’un quizz, démonstration de moringue avec Comodo et de danse avec Kaflow. De 20h à 23h, les cracheurs de feu ont également fait une démonstration de leur talent devant un public ravi. Le plateau artistique a également accueilli des conteurs, Ludicat et Tacitkont, Tintin pour un fond’kèr et Gwendoline ABSALON pour le chant. Une fois l’éclairage public éteint place à la présentation de l’association PIKALI et de ses missions par la Saint-Pauloise, Erika VÉLIO et la lecture de la carte du ciel avec Bruno PAYET.