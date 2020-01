Zéro plastique: Air Austral relève le défi

Dans le cadre de la loi pour la protection de l’Environnement, plusieurs mesures ont été mises en place depuis le 1er janvier 2020. Les consommateurs ne pourront plus trouver les anciens cotons tiges dans les rayons de leurs supermarchés par exemple.



Cette loi oblige également les compagnies aériennes à supprimer certains plastiques à usage unique à bord, et ce à compter du mois de juillet 2021. Cependant, la compagnie aérienne peï Air Austral a décidé de prendre les devants et d'anticiper la mise en place de cette mesure.



Compagnie citoyenne et écoresponsable, Air Austral propose ainsi, depuis la fin du mois de décembre 2019, des alternatives durables, recyclables, réutilisables ou biodégradables. Les gobelets et tasses en plastiques laissent ainsi place à des gobelets en carton et les petites cuillères sont remplacées par des couverts en bois.