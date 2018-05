A la Une . Zéro déchets, nouveaux transports: Les Verts appellent à sauver la planète Depuis le 5 mai dernier, la France aurait consommé toutes ses ressources naturelles. Les élus des Verts de Saint-Denis appellent notamment à lutter contre les déchets et le "tout voiture".

Yvette Duchemann, élue Les Verts Saint-Denis et également vice-présidente de la CINOR, appelle à "une économie de zéro gaspillage et de maîtrise des ressources de la planète bien entendu donc dans le respect non seulement de l’ Humain dont la possibilité de vie est indissociable de son Environnement".



Emmanuel Macron a notamment souhaité renforcer la LTECV par cinquante mesures phares sur l’Economie Circulaire, comme inciter à mieux manger mais aussi mieux produire. Elle souhaite également rétablir une économie verte créatrice d'emplois.



Un objectif zéro déchets que la CINOR tente de mettre en place avec son Plan Climat Air Energie Territorial: le PCAET. Cet appel citoyen invite tout le monde à lutter contre les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique ou encore gagner en sobriété énergétique.



Quant à Jean-Pierre Marchau, également élu Les Verts, a mis le doigt sur le problème des transports en commun à La Réunion.



Rappel en quelques chiffres: le secteur automobile, c’est 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires, presque trois fois celui du tourisme. Il y a 340 000 véhicules en circulation à La Réunion auxquels s’ajoutent 25 000 nouveaux chaque année.



Jean-Pierre Marchau n'hésite pas à parler de "fracture de mobilité" et ainsi de "fracture sociale". Personnes âgées, manque de moyens: les personnes qui empruntent les transports en commun en sont souvent contraints.



"L’enjeu est d’améliorer le transport en commun, de le rendre plus attractif, sans le rendre plus onéreux, pour inciter les automobilistes à laisser leur voiture au garage." Il invite ainsi à créer des infrastructures ferroviaires et à innover avec le transport par câble.



Un projet qui rejoint celui de Yvette Duchemann et fait la part belle à l'environnement. En effet, qui dit moins de voitures sur les routes, dit également moins d'émission de CO2.

