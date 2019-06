"Zéro déchet": Défi relevé pour la famille Duffour

En trois mois et demi, grâce à ses efforts, la famille Duffour est parvenue à réduire ses déchets non-recylclables de 58%.

"Au départ, on a du mal à bousculer ses habitudes, puis finalement, on s’y fait, et on apprécie". Comme 35 autres familles de l'Ouest, les Duffour ont choisi de participer au défi "zéro déchet" lancé par le TCO. "J’étais déjà très sensibilisée, j’ai voulu que toute la famille s’y mette", explique Donatienne, la maman. Au programme pour le couple et ses trois filles : gestes de réduction des déchets, participation à des ateliers (compostage, couture, cuisine, fabrication de produits cosmétiques, bricolage...) et pesée de leurs poubelles."L'objectif est de démontrer qu’en modifiant quelque peu ses comportements de consommation, on peut observer des réductions de déchets importantes, et que ce n'est pas si compliqué", explique Jacques Potier, chef de projet au TCO. Entamé le 16 février dernier, le défi prend fin ce samedi avec un bilan participatif. L'occasion pour les familles de faire le point et de continuer à échanger."Il y a certains gestes qu’on avait commencés, d’autres qu’on a ajoutés", explique le couple installé à Fleurimont. "On trie mieux, on achète en vrac, on cuisine plus, on fabrique nos produits ménagers et cosmétiques, nos yaourts, notre lait d’amande..."Et tout le monde y met du sien. Les trois filles, Elise, Camille et Margot, âgée de 6 ans à 10 ans, mettent du cœur à l’ouvrage. "J’ai appris a fabriquer des tawashi des beewrap (tissu imbibé de cire d'abeille remplaçant le film alimentaire, ndlr), à cuisiner des légumes qui ne sont plus très beaux", explique l'aînée déjà très engagée dans la démarche. Du haut de ses 10 ans, la fillette sensibilise même ses petits camarades.