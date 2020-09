La grande Une Zéro cas depuis 4 mois : La stratégie anti-Covid de Maurice, par Catherine Gaud

Alors que La Réunion passait en zone rouge hier dimanche 6 septembre, nous avons interrogé Catherine Gaud, qui nous a expliqué en détail la stratégie qu'elle a contribué à mettre en place pour circonscrire la pandémie sur l'île Maurice. Catherine Gaud est immunologue, elle est conseillère auprès du premier ministre Pravind Jugnauth, et conseillère santé auprès du ministre de la santé Kailesh Jagutpal. Par Bérénice Alaterre - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 09:08 | Lu 4241 fois

Zinfos974: La Réunion vient d'être déclarée "zone rouge", était-ce évitable, selon vous?



Catherine Gaud: Je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement français, mais il est certain que des mesures auraient pu éviter une telle catastrophe.



Zinfos974: Qu'en est-il à Maurice?



Catherine Gaud: Depuis quatre mois, nous n'avons aucun cas autochtone de Covid sur l'île.



Zinfos974: Comment avez-vous réussi à contenir l'épidémie?



Catherine Gaud: Tout d'abord, par une très bonne gouvernance de la situation. Dès la connaissance d'un virus en Chine, soit en janvier, tous les jours, l'ensemble des ministres, accompagnés de hauts fonctionnaires et de quelques conseillers, se sont réunis, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas de Covid. Très vite, des mesures ont été prises: un vol en provenance de Chine est arrivé, tous les passagers ont été placés en quatorzaine, puis on a fermé la frontière avec la Chine et plusieurs autres pays d'Asie à risque. Le 18 mars, 3 cas ont été détectés, dès le lendemain 19 mars, nous avons fermé les frontières avec l'ensemble des pays.



Zinfos974: Quelle prise en charge pour les cas détectés?



Catherine Gaud: Ces trois personnes avaient été contaminées à l'étranger: un monsieur qui revenait d'Angleterre est malheureusement décédé, les deux autres travaillaient sur un bateau de croisières, ils ont été testés positifs alors qu'ils étaient en quarantaine. Dès le premier cas, on a fait du contact-tracing, qui est d'ailleurs la stratégie mauricienne de toujours pour lutter contre les épidémies. Au total, nous avons eu 28 cas importés avant la fermeture des frontières, le contact-tracing a permis de détecter 123 cas secondaires à ces 28 cas, et de les isoler.



Zinfos974: Combien de personnes ont-elles été placées en quarantaine?



Catherine Gaud: L'île Maurice a choisi de rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger, au 30 septembre, tout le monde sera rapatrié. Au total, ce sont plus de 7000 personnes qui ont été placées en quatorzaine, le gouvernement prenant en charge l'entièreté de leurs frais, soit environ 50 000 roupies par personne.



Des hôtels ont été réquisitionnés, les rapatriés sont hébergés un par chambre, un médecin exerce dans chaque hôtel, qui les examine quotidiennement, et des infirmières prennent leur température matin et soir. De plus, avant de revenir, ils doivent effectuer une PCR 5 jours avant le vol, puis une seconde à l'arrivée, une 7 jours plus tard et enfin une dernière 14 jours après leur retour.



Cette stratégie de quarantaine systématique a permis de détecter 100 cas de Covid, qui n'ont contaminé personne.



Zinfos974: Quelles ont été les mesures prises concernant la population de l'île?



Catherine Gaud: Très vite, nous avons travaillé avec la Chine et l'Inde, ainsi nous avons eu les équipements de protection individuels et les tests PCR nécessaires. Il y a eu un confinement, court, et des mesures strictes d'accueil des patients dans les hôpitaux. Tout d'abord, des "fever clinics" ont été ouvertes, pour accueillir les patients fiévreux, et des "Covid centers" (centres de dépistage, ndlr) ont été installés dans la cour de chaque hôpital pour tester tous les patients entrants. Ce parcours de soin a permis que les patients Covid+ ne croisent jamais les autres.



Zinfos974: Comment s'est déroulé le déconfinement?



Catherine Gaud: Nous avons procédé au dépistage massif de la population à la fin du "lockdown" (confinement, ndlr). Tous les "frontliners" (la première ligne, ndlr) ont été testés, soit plus de 15% de la population mauricienne. Avant que l'école ne reprenne, absolument tous les personnels ont été testés, et le port du masque a été rendu obligatoire pour tout le monde. Des spots télévisuels ont expliqué clairement les gestes barrières, notamment pourquoi et comment mettre un masque, et des grands débats télévisuels ont eu lieu, j'y ai participé, répondant aux questions des citoyens. Tous les jours à 18h, nous avons tenu des points de situation très complets, et sincères. Nous n'avons jamais caché quoi que ce soit aux Mauriciens sur la situation quant au Covid, notre préoccupation première était qu'ils ne tombent pas malades.



Zinfos974: Maintenant que l'île Maurice est sortie d'affaire, qu'en sera-t-il de la réouverture des frontières?



Catherine Gaud: Au premier octobre, nous reprenons les vols vers certains pays, mais sous condition de quatorzaine. Les vols ont déjà repris avec Rodrigues, qui n'a eu aucun cas de Covid.



Zinfos974: Ne craignez-vous pas que les quatorzaines ne désencouragent les touristes?



Catherine Gaud: Ces précautions sont nécessaires pour que Maurice demeure "Covid-free". Nous avons des demandes dans les ambassades, beaucoup d'Européens souhaitent venir passer l'hiver sur notre île, pour être protégés du virus.



Zinfos974: Quid de la réouverture totale des frontières?



Catherine Gaud: Nous rouvrirons plus amplement les frontières, nous nous y préparons activement, mais nous n'en sommes pas encore là, aucune date n'est fixée, le premier ministre en décidera.



Note de la Rédaction : Au moment de la réalisation de cet entretien, l'île Maurice n'avait pas enregistré de nouveaux cas depuis 4 mois. Un nouveau cas de Covid-19 a été enregistré ce lundi 7 septembre. Il s’agit d’un Mauricien rentré de Londres. L'île Maurice compte actuellement 10 cas actifs, tous liés à des contaminations hors territoire mauricien.



