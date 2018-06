"Zéro PV" : Opération annulée, l'administration fait marche arrière

Ce jeudi après-midi, les syndicats ont obtenu des garanties de la part de l'administration. Après avoir initié avec l’ensemble des organisations représentatives un mouvement pour le 12 juin prochain et une action "Zéro PV" dès le 7 juin, les syndicats ont obtenu gain de cause. "Sous notre pression, le Comité technique est annulé", indique Unité SGP police FO. L'administration a décidé de rouvrir les négociations sur l’APORTT, qui modifie le règlement intérieur de la police nationale.Le comité technique du 12 juin qui devait présenter l'arrêté relatif à l'organisation du temps de travail dans la police nationale a en effet été reporté. La question du temps de travail sera par ailleurs rediscutée."L'opération a porté ses fruits", se félicite Idriss Rangassamy du syndicat Alliance police nationale. L'opération Zéro PV est donc suspendue. "Nous restons néanmoins vigilant quant à la suite des événements", précisent Gilles Clain et Stéphane Lebreton d'Unité SGP police FO.