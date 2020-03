Communiqué Zeop: Plan de crise Covid-19

Les réseaux télécoms en première ligne



A la maison, tous en WIFI



Pour assurer la bonne accessibilité de tous au télétravail et aux services d'urgence, ZEOP conseille à l'ensemble de ses clients de privilégier la connexion WIFI pour l'ensemble des équipements du foyer : smartphone, tablettes et ordinateurs. Fidèles à leurs valeurs, les 230 collaborateurs de ZEOP s'engagent pour assurer à tous les Réunionnais la continuité de leurs services de télécommunications. Les interventions de dépannages sont maintenues autant que possible. Les interventions sur le terrain, lorsqu'il s'agit de maintenir, de sécuriser et de dépanner le réseau et nos clients sont assurées depuis le début de la crise et pendant toute la période de confinement. Les gestes barrières, les distances de sécurité, et l'absence de tout contact de proximité avec les clients sont mis en place pour assurer la protection de tous. Pendant la période de confinement, Zeop met tout en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de la totalité de ses services internet, télévision, téléphonie fixe et mobile, pour le grand public comme pour les professionnels, afin que tous puissent travailler à distance, suivre les cours en ligne et se détendre.100% de ses collaborateurs ont été déployés en télétravail grâce au très haut débit disponible partout sur l'île. La supervision de notre réseau est assurée 24h sur 24.Les boutiques Zeop sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais les services clients sont disponibles :Par téléphone au 0262012345,Par mail à info@zeop.re En message privé sur la page facebook de Zeop,Et directement dans l'espace personnel de nos clients sur http://monzeop.re Pour assurer la bonne accessibilité de tous au télétravail et aux services d'urgence, ZEOP conseille à l'ensemble de ses clients de privilégier la connexion WIFI pour l'ensemble des équipements du foyer : smartphone, tablettes et ordinateurs. Fidèles à leurs valeurs, les 230 collaborateurs de ZEOP s'engagent pour assurer à tous les Réunionnais la continuité de leurs services de télécommunications. Les interventions de dépannages sont maintenues autant que possible. Les interventions sur le terrain, lorsqu'il s'agit de maintenir, de sécuriser et de dépanner le réseau et nos clients sont assurées depuis le début de la crise et pendant toute la période de confinement. Les gestes barrières, les distances de sécurité, et l'absence de tout contact de proximité avec les clients sont mis en place pour assurer la protection de tous. Nicolas Payet







