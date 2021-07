A la Une . Zena Airlines : la nouvelle compagnie aérienne mahoraise devrait voir le jour en 2022

Le projet d'une alternative aux transports aériens mahorais avance. Les premiers avions de Zena Airlines pourraient voler vers La Réunion et la métropole en 2022, avec des tarifs 30% moins chers. Une ouverture vers l'international est possible en 2023. Si les fonds nécessaires sont récoltés. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 09:49





Le 30 juin dernier,

Le développement d'une nouvelle compagnie a pour objectif de lutter contre des tarifs prohibitifs pour la population mahoraise et de proposer une alternative aux vols Air Austral. Il a pris forme au moment du retrait de Corsair en 2019 (qui vient de reprendre ses rotations récemment avec Corsair Fly) sous l'impulsion du conseil départemental de Mayotte.



Zena Airlines pourrait proposer au 1er trimestre 2022 des tarifs jusqu’à 30% moins chers que ceux de la concurrence, a exposé le Cesem. Des vols à destination de La Réunion (St-Pierre et St-Denis) et de la métropole (Paris et Marseille) sont prévus. L'ouverture vers d'autres destinations est envisagée pour 2023 ainsi que des vols pour La Mecque.



Le financement devrait reposer pour une bonne partie sur des fonds publics. Le Conseil départemental est sollicité par les frères Novou pour se porter caution. Dans le cas contraire, des investisseurs étrangers seront recherchés.



