A la Une . Zemmour pointe les journalistes avec un fusil et crée une nouvelle polémique

Lors de sa visite au salon Milipol, le polémiste s’est amusé à pointer les journalistes avec un fusil d’assaut. Une scène qui a immédiatement fait réagir Marlène Schiappa, provoquant une passe d’armes entre les deux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 10:23

La scène s’est déroulée hier lors du salon Milipol qui se déroule à Paris. En s’arrêtant devant un stand, Eric Zemmour a commencé à admirer un fusil d’assaut. Il s’est ensuite muni de l’arme avant de pointer les journalistes en déclarant en riant : "Ça rigole plus hein ! Allez, poussez-vous, reculez !"



Une scène partagée immédiatement sur les réseaux sociaux, ce qui a fait réagir Marlène Schiappa juste quelques minutes après. "C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir ‘réduire le pouvoir des médias’. Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée", a indiqué la ministre déléguée à la Citoyenneté.



Interrogé sur la réaction de la ministre, le potentiel candidat a réagi à sa manière. "Il n’y avait pas de message politique, pas de menace. Marlène Schiappa est une imbécile, voilà ce que je lui réponds. Elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de monter en manège une polémique grotesque", a-t-il déclaré.



Pour information, samedi dernier, lors d’une conférence à Béziers, Eric Zemmour avait affirmé :"Nous avons des contre-pouvoirs qui sont devenus le pouvoir, c’est-à-dire la justice, les médias, les minorités. Nous devons enlever le pouvoir à ces contre-pouvoirs."

- Le vendeur d'armes : "Quand vous serez Président..."

- Eric Zemmour : "Oui ?"

- @PaulLarrouturou : "C'est comme ça que vous déclarez votre candidature?"

Zemmour vise LCI avec son fusil :"Ça rigole plus là hein? Reculez!"

Ce soir, 20h35, dans #linstantPoL #milipol2021 #Schiappa pic.twitter.com/Iuk5DbAvj8

— LCI (@LCI) October 20, 2021





