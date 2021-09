Courrier des lecteurs Zemmour, et maintenant le vaudeville ? (Mais qui est le cocu dans l’histoire ?)

Éric Zemmour, à la surprise générale ou presque, semble vouloir se porter candidat à la Présidentielle 2022. On le connaît comme journaliste, animateur, et écrivain. Ses propos crus et dérangeants déclenchent souvent la polémique, ce qui lui a valu quelques déboires avec la justice. Et le voilà presque candidat à l'élection majeure !

Laissons-nous donc aller à une hypothèse de politique fiction digne de nos plus grands auteurs du théâtre français populaire... Dans le genre Vaudeville.



Que vient faire Éric Zemmour dans cette comédie ? Pourquoi se fait-il ainsi acteur principal ? Pour vendre son nouveau livre ? probablement ! Pour profiter d’une large tribune dans les médias... ça marche, on ne parle que de lui ! Pour devenir Président de la République ? lui-même y croit-il vraiment ? Ce n’est sans doute pas son but. Mais il monte sur les planches de la scène politique avec des intentions masquées que les prochains actes de ce Vaudeville qui se déroule sous nos yeux révèleront lors du dénouement de l’histoire.



Eric Zemmour réinvente la comédie légère des temps modernes, à des fins politiques ?



- L’amant caché dans le placard ? Éric Zemmour lui-même

- La maîtresse faussement indignée ? Marine Le Pen.

- Le mari cocu sans le savoir ? À droite il n’en manque pas, surtout s’ils continuent sur cette piteuse «partition».



Dans notre pièce de Boulevard, la stratégie de l’amant est de siphonner la droite, ce que semble réussir Zemmour. Quelques points également piqués au RN, histoire de donner le change. Zemmour semble également regonfler un électorat désabusé par la politique et qui voit en lui un recours disruptif, un ovni (objet «votant» non identifié). Le décor est planté !



La droite traditionnelle prend peur et se soumet au calendrier de l’amant en répliquant aux thématiques qu’il aborde. C’est lui qui s’impose comme l’organisateur de toutes les campagnes de droite et de gauche. Les autres suivent. Quel acteur !



Il se positionne, sans même se présenter officiellement, comme une nouvelle voie, à la droite de la droite. Celle qu’occupait auparavant la dynastie Le Pen depuis 3 ou 4 générations sans parvenir à l’emporter. Zemmour, avec son franc-parler sur des questions sensibles comme l’immigration, la sécurité, le prétendu islamo-gauchisme... fait recette. Quel bon amant !



Car ces thèmes ne peuvent plus être abordés par la maîtresse Marine qui cherche à retrouver sa virginité. Elle se drape de blanc, de vert... Elle prend ses distances avec son parti, le Rassemblement National, dont certains vieux lieutenants prônent encore des idées trop radicales. On lui donnerait presque le bon Dieu sans confession à la vierge Marine !



Elle tient désormais un discours apaisé, acceptable, consensuel, présidentiable. Oubliées ses anciennes rhétoriques sur l’abandon de l’Euro, le Frexit, le communautarisme lié à l’Islam... Tout ça a disparu au profit d’un discours de Droite sans extrême, elle est devenue «molle» selon Darmanin. Pendant ce temps son amant Zemmour se charge des discours polémiques et attire les projecteurs sur lui. L’amant fait le show !



Quels seraient donc les actes suivants de ce vaudeville électoral ?



D’un côté, l’amant Zemmour est libre de paroles souvent outrancières que, bien curieusement, personne ne condamne vraiment. Il n’hésite pas à étaler les éléments d’un programme ultra-radical qui énerve le cocu... il engrange : 10% !



Marine la maîtresse, perd un peu de terrain, 2 ou 3% détournant le regard de leurs amours adultérins. Des points qui vont directement dans la poche de son amant évidemment. Rien ne se perd. De plus elle reste forte d’un électorat fidèle... elle attend !



On ne peut s’empêcher de penser que la marque Zemmour est la sous-enseigne du RN avec pour objectif d’élargir le marché électoral de l’extrême droite en grignotant chez les LR et un peu partout d’ailleurs. Car dans le monde des affaires, beaucoup de grandes marques créent leur propre concurrence pour prendre des parts de marché plus larges. Histoire d’assécher la vraie concurrence ainsi concufiée.



Dernier acte !



Au moment décisif de la campagne, après avoir observé l’auto-neutralisation de la droite conventionnelle et sa machine à perdre (encore), Les 2 amants dévoilent leurs sentiments respectifs, leur complémentarité et convolent en juste noce. C’est le fameux coup de théâtre de ce vaudeville. Le public rit... Il rit jaune.



Le second tour se jouera sans doute à 3 ou 4% : L’ex-amant devenant le mari pourrait bien apporter un cadeau de mariage suffisant pour l’emporter face à Macron, le rideau tombant sur tous les cocus de l’histoire.





