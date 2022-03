A la Une . Zemmour descend en dessous des 10%, Le Pen se rapproche des 20%

Un nouveau sondage place Eric Zemmour sous la barre des 10% d’intentions de vote. À l’inverse, la candidate du Rassemblement national grimpe à 18%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse sont également sur une dynamique favorable. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 10:46

La période de grâce semble terminée pour Eric Zemmour. Alors que les sondages le plaçaient à 19% d’intention de vote en novembre dernier, un sondage réalisé par OpinionWay pour "Les Échos" et "Radio Classique" le crédite à présent de 9% d’intention de vote. Son positionnement vis-à-vis de Vladimir Poutine et sa prestation durant le "débat" organisé par TF1 lui ayant probablement coûté cher.



Principe des vases communicants, c’est Marine Le Pen qui bénéficie de la perte de vitesse d’Eric Zemmour. Ce même sondage indique que la candidate du Rassemblement national a gagné un point en 3 jours, l’amenant à 18% d’intentions de vote. Un score qui la place au second tour face à Emmanuel Macron, qui culmine à 29% d’intention de vote.



Mélenchon et Pécresse reprennent des couleurs



Marine Le Pen n’est pas la seule candidate avec le vent dans le dos. Valérie Pécresse gagne un point et atteint les 13% après des semaines de baisse. C’est exactement le même score pour Jean-Luc Mélenchon, qui fait office de 3e homme dans cette élection.



Le candidat de la France Insoumise est le seul candidat de gauche sur une dynamique favorable. L’écologiste Yannick Jadot est à 5%, tandis qu’Anne Hidalgo ne dépasse pas les 3%. La candidate du PS est derrière Fabien Roussel (PCR) qui est à 4%.



Pas de surprise au second tour



En cas de passage au second tour pour Marine Le Pen, il y aura autant de suspense que dans la lecture du Code de la route. Le président sortant est crédité de 57% d’intention de vote. Emmanuel Macron perd toutefois quelques intentions de vote, puisqu’il était positionné à 59% début mars dans ce scénario.



