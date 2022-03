Communiqué Zemmour : "Les 48 heures de la Reconquête" organisées à La Réunion

Le parti d'extrême-droite du candidat à la présidentielle organise, les 12 et 13 mars 2022, "48 heures non-stop d’actions militantes". L’objectif est "d’aller à la rencontre d’un maximum de Français à un mois du 1er tour". Par NP - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 08:42

Le bureau fédéral 974 du parti créé par le polémiste Eric Zemmour s’active et met en place ce week-end "Les 48 heures de la Reconquête".



"48 heures non-stop d’actions militantes pour aller à la rencontre d’un maximum de Français" à un mois de la présidentielle, indique le coordonateur de Reconquête 974, David Soullard.

Deux points de rencontre éphémères seront mis en place ; à Saint-Gilles le samedi 12 mars et à Saint-Pierre le dimanche 13 mars à partir de 8H.



"Reconquête ! La Réunion invite les citoyens à venir rencontrer les militants d’Eric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle, et à échanger avec eux autour de ses propositions pour la France et l’outre-mer".