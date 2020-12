Courrier des lecteurs Zecler met le feu aux poudres

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 07:35 | Lu 79 fois





La victime dérouille et la Police décampe.



Une chose est sûre, c'est que nous sommes au moins dans une procédure contradictoire puisque l' avocat de la défense, en l' occurrence des Policiers concernés, peut s' exprimer librement...



Mais la contradiction n' apporte pas forcément raison dans la situation.



Nous sommes toujours dans le débat, à ce niveau.



La victime reçoit les coups, l' opinion publique à travers son institution judiciaire, auditionne les auteurs.



Pas toujours facile de comprendre la structuration mentale dans ce corps de métier...



Pourtant tout tient à ça.



Je crois qu' elle a besoin de communiquer jusque dans les détails de son intimité.



C'est le prix à payer pour faire l'adhésion .



https://www.bfmtv.com/police-justice/affaire-michel-zecler-le-placement-de-policiers-en-detention-provisoire-est-il-frequent_AN-202011300212.html Quand on dit que la musique adoucit les moeurs.La victime dérouille et la Police décampe.Une chose est sûre, c'est que nous sommes au moins dans une procédure contradictoire puisque l' avocat de la défense, en l' occurrence des Policiers concernés, peut s' exprimer librement...Mais la contradiction n' apporte pas forcément raison dans la situation.Nous sommes toujours dans le débat, à ce niveau.La victime reçoit les coups, l' opinion publique à travers son institution judiciaire, auditionne les auteurs.Pas toujours facile de comprendre la structuration mentale dans ce corps de métier...Pourtant tout tient à ça.Je crois qu' elle a besoin de communiquer jusque dans les détails de son intimité.C'est le prix à payer pour faire l'adhésion .