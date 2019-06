Zanimos 2019, c'est parti !

C'est LE rendez-vous incontournable des passionnés du monde animal.



Un événement qui met à l’honneur aussi bien les ani­maux de la ferme que les animaux de compagnie, en passant par les animaux exotiques.



Tout au long de ces trois jours, pas moins de 200 espèces seront représentées (animaux à écailles, plumes, carapace ou poils.



Ainsi, seront exposés pour le plus grand bonheur des 35 000 visiteurs attendus au cours de ce salon: des chiens, des chats, des rongeurs et furets, des tortues, des oiseaux (du rapace au perroquet en passant par le canari), des reptiles, des lapins, des poissons… .



L'autre objectif de ce salon, au-delà du volet découverte, est de s’informer et se voir délivrer de nombreux conseils auprès des professionnels et associations présents.



La sensi­bilisation à la cause animale est un aspect important de la manifestation aux yeux des organisateurs.



La visite au salon offre ainsi aussi l’occasion de poser des questions, de recevoir des conseils et de découvrir les nouveautés (techniques, produits, accessoires) qui garantiront le bien-être des animaux.