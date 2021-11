A la Une . Zamalés et alcoolisés : Permis et véhicules retirés

Voici le bilan des contrôles routiers menés par l'Escadron départemental de la Sécurité routière : Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 18:07

Dans l'après-midi du mardi 09 novembre 2021 de 16 heures 30 à 19 heures 30, les gendarmes de la brigade de Bras-Panon appuyés par les motocyclistes de la B.Mo de Saint-Benoît ont réalisé un service coordonné de contrôle des mobilités, en agglomération de Bras-Panon.

Le bilan fait état de 22 infractions constatées dont 12 graves génératrices d'accidents.

02 conduites sous l’emprise de zamal et 01 conduite sous l’empire d’un état alcoolique (0.63 Mg/l) ont entraîné la perte du permis de conduire pour les conducteurs, et la mise en fourrière administrative de leur automobile.

02 conduites malgré une suspension administrative du permis de conduire, 02 défauts d’assurance, 05 non-ports de ceinture et 10 infractions diverses (téléphone, équipements, …).



Au cours de la matinée du mercredi 10 novembre 2021 de 09 heures 00 à 12 heures 00, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un service coordonnée avec les contrôleurs de la DEETS et de la DEAL, sur la RN.3, à proximité du Groupe Hospitalier EST Réunion à St-Benoit.

Cette opération avait pour objectif principal le contrôle des véhicules de transports particuliers de personnes (Taxis). (Photographies jointes)



13 infractions spécifiques à la réglementation et circulation des taxis ont été constatées :

- 09 véhicules dépourvus d’un terminal de paiement électronique.

- 02 absences d’attestation préfectorale d’aptitude physique.

- 01 défaut de contrôle technique.

- 01 transport d’enfant sans système de retenue.

Nota : Les équipements obligatoires d’un taxi

- Un taximètre : Compteur qui enregistre le parcours, la durée et indique la somme à payer.

- Un dispositif extérieur lumineux.

- Une plaque fixée au véhicule : Numéro autorisation de stationnement et commune de rattachement.

- Une imprimante : Connectée au taximètre pour éditer la note du prix à payer pour le passager.



- Un terminal de paiement électronique.