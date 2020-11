La grande Une Zamal et ecstasy sur le marketplace réunionnais de la drogue

Trois hommes comparaissaient ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d'une comparution immédiate. Compte tenu des faits de trafic de drogue qui leurs sont reprochés, ils ont préféré demander un délai afin de préparer leur défense. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 16:42 | Lu 1019 fois

Trois dealers présumés ont été placés en garde à vue jeudi 26 novembre dernier pour des faits de trafic de stupéfiants. Il leur est reproché d'avoir transporté, détenu, offert et cédé du cannabis et de l'ecstasy. Ils devront également répondre de faits d'usage de produits stupéfiants. Après 96 heures de garde à vue, ils ont tous les trois été déférés ce lundi matin pour être présentés dans la foulée en comparution immédiate.



Des dealers qui ne s'étaient jamais vus auparavant



Dès le début de l'audience, deux d'entre eux ont fait valoir leur droit de demander un délai pour préparer leur défense. Il convient de noter que les trois hommes, qui ne se connaissent pas, faisaient du business via un site internet réunionnais apparemment dédié au trafic de produits stupéfiants. Un "marketplace" du zamal à la sauce réunionnaise en quelque sorte. Les périodes de prévention de ce trafic s'étendent sur plusieurs années. Mis sur écoute depuis plusieurs mois, un des trois hommes a été pris en flagrant délit le 26 novembre dernier. Il a permis ensuite aux enquêteurs de remonter la filière sur les deux autres.



La procureure de la République a demandé leur maintien en détention dans l'attente de l'audience qui aura lieu au mois de janvier prochain afin qu'il n'y ai pas de contact entre eux. Elle a également souligné le risque de renouvellement des faits. Les défenses ont, quant à elles, souligné l'absence de casier de leurs clients mais surtout le fait qu'il avaient "pris conscience de la gravité des faits lors de la garde à vue et, ils ont tous reconnu les faits".



Après délibération, le tribunal a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire assorti de certaines obligations.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur