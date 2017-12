Zamal, ecstasy, cocaïne: Un trafic de drogues démantelé à Saint-André

Quatre personnes ont été écrouée hier après-midi, suspectées d’appartenir à un trafic de drogues rapporte la presse écrite locale.



Les enquêteurs ont mis la main sur 46 grammes de cocaïne et au moins 4.000 euros d’argent liquide, lors des interpellations. Agés de trente à quarante ans, les suspects sont originaires de Saint-André.



Une série d’arrestations en lien avec la drogue dure depuis deux ans dans le secteur, interpellant les policiers et le parquet. En effet, consommateurs occasionnels ou réguliers sont remarqués et de l'argent liquide semble circuler.



Les quatre personnes interpellées hier ne seraient que des intermédiaires, insérés professionnellement et pères de famille. Ils nient tous prendre part au trafic. D’autres interpellations devraient donc avoir lieu prochainement, visant les têtes du réseau.



En attendant, les quatre interpellés passeront les fêtes de fin d’année derrière les barreaux, placés en détention provisoire.



Les Saint-Andréens encourent des peines allant jusqu’à dix ans de prison, pour les faits qui leur sont reprochés.