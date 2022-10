Zamal : Les gendarmes déboulent chez un Saint-Louisien, le chien finit le travail

Le 5 octobre 2022, à la suite de l'exploitation d'un renseignement de la Cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS), une opération judiciaire est organisée afin de procéder à la perquisition du domicile d'un individu susceptible de se livrer à la vente de pieds de zamal sur la commune de Saint-Louis.



Appuyés par les militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Saint-Pierre et d'une équipe cynophile du Groupe d'investigation cynophile (GIC) de Saint-Paul, les enquêteurs de la Brigade territoriale autonome (BTA) de Saint-Louis découvriront plusieurs pieds de cannabis ainsi qu'une chambre de culture entièrement équipée.



Le flair d'un chien de l'équipe cynophile « stupéfiants / billets » a également permis de découvrir près de 3000 euros d'argent liquide.



Le mis en cause, à l'issue de sa garde à vue, a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.