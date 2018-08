Courrier des lecteurs Zac Fayard mon beau quartier

Monsieur le Maire,



Je vis à Fayard depuis bientôt 9 ans. J’aimais me promener avec mes enfants sur « la coulée verte » et contempler les arbres fruitiers. Beaucoup de personnes fréquentaient ce lieu pour faire de la marche, courir, promener leur chien…



Je dis bien « fréquentaient » Monsieur le Maire car depuis FAKIR, ce merveilleux site est à l’abandon. La faute à qui ? Au manque d’emploi aidé ? Pourtant il existe bien des employés communaux qui pourraient se rendre utile !



Ce qui est encore plus désolant, Monsieur le Maire, c’est qu’on nous bassine quotidiennement de faire attention aux gîtes larvaires, à la prolifération des moustiques.



Ben voyons…Venez donc faire un tour à FAYARD : les dépôts sauvages poussent comme des champignons ! Plus les jours passent et plus « le champ de champignons » grossi.



Et les voitures abandonnées non loin du CARRE FAYARD à proximité d’une crèche ? Quelle belle vue n’est-ce pas pour ces jeunes enfants ?



J’ai honte de ma ville, de mon quartier et pourtant j’y suis née.



Qu’attendez-vous Monsieur le Maire pour faire le nécessaire, pour prendre des mesures contre ce manque de civisme ? Faut -il Monsieur le Maire que l’on vienne déposer ces ordures devant votre belle demeure ? Réagissez Monsieur le Maire sinon c’est le peuple qui agira!





​Une Saint Andréenne en colère Lu 539 fois





