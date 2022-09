ZKN, Zot K@myon Nimérik, partou toultan

Jours & lieux fréquentés



Lundi :

La Montagne

Léproserie de Saint-Bernard Chemin du Père Raimbault 97400

1er et 3ème lundis de chaque mois



Commune Primat (Place de l’église)

Rue du Stade de l’Est Sainte-Clotilde 97490

2ème et 4ème lundis de chaque mois



Mardi

Saint-François (Proximité de la mairie annexe)

127 Route de Saint-François Saint-Denis 97400

1er et 3ème mardis de chaque mois



Chaudron (Proximité de la Mairie annexe)

1 Rue Roger Payet Sainte-Clotilde 97490

2ème et 4ème mardis de chaque mois



Mercredi

Grande Montée (Village – Résidence Tourterelle)

2 rue Gay Lussac Sainte-Marie 97438

3ème mercredi de chaque mois



Marcadet (Parking du centre municipal)

Rue Marcadet Saint-Denis 97400

2ème et 4ème mercredis de chaque mois



Beauséjour (Maison France services)

225 Rue du Marché Sainte-Marie 97438

1er mercredi de chaque mois



Jeudi

Bras Pistolet (Parking de la Chapelle Bienheureux Jacques Laval)

Chemin du Bras Pistolet Sainte-Suzanne 97441

1er et 3ème jeudis de chaque mois



Le Verger (Proximité du Case)

Avenue de Maperine Sainte-Marie 97438

2 et 4ème jeudi de chaque mois



Vendredi

Bois de Nèfles (parking de la mairie annexe)

132 Route des Ananas Sainte-Clotilde 97490

1er et 3ème vendredis de chaque mois



Quartier Français (parking du Centre Social)

Rue Georges Marchais Sainte-Suzanne 97441

2ème et 4ème vendredis de chaque mois