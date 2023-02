Courrier des lecteurs ZECLAIR ! La ligne Car Jaune ...

Séance "Car jaunes "pou mwin ce matin ...trajet sonorisé tout le long du parcours , au gré du chauffeur ,sur fond de niaiseries musicales et parolières de producteurs péï en tout genre ! L'occasion d'évaluer et ainsi de mesurer la misère artistique de nos artistes. Par Carl Joseph - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 08:04

Je rentre de week-end du Grand Sud ...from Le Tampon .

La gare routière de St Pierre est bien tenue sauf que les horaires des bus ne sont pas toujours actualisés sur le site " du réseau Cars jaunes"..révisés à la gare sans informations répercutées sur le Net .

L'informatique à quoi ça sert? La gare est bien tenue ! La propreté assurée et le calme règne ..chacun attentif à son sort. Le bus est fin prêt ...les vitres grandes ouvertes , la clim n'est pas assurée prévient le conducteur ...attentif au confort des voyageurs . Petit à petit, le bus se remplit de ses passagers...moyennement. au démarrage ou au final , mi vide mi plein . Je donne une note de 3/4 sur une échelle de 5 étoiles.

Ce n'est pas par sévérité mais pour laisser une marge de progrès .