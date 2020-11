ZAC Cambaie Omega

La tournée du stand d'information

Durant toute la concertation, nos équipes viennent à votre rencontre pour vous présenter le projet.Retrouvez le stand d’information aux dates suivantes (les lieux et dates sont susceptibles d’être modifiés)



Jardin de la Mairie de Saint-Paul

Le mercredi 18 novembre (horaires communiqués ultérieurement), le mardi 1 décembre (de 10h à 14h), le mercredi 2 décembre (horaires communiqués ultérieurement) et le mardi 15 décembre (de 13h à 17h).



Marché forain de Saint-Paul

les vendredis 20 et 27 novembre, et les vendredis 4, 11 et 18 décembre



Stade Paul Julius Bénard

Samedi 21 novembre (de 8h à 12h), mercredi 25 novembre (de 13h à 17h) et le mercredi 16 décembre (horaires communiqués ultérieurement)



Sentier du littoral / Cocoteraie

Le samedi 5 décembre (horaires communiqués ultérieurement) et le samedi 12 décembre (de 9h à 13h)



Zone commerciale de Savanna

Le samedi 28 novembre et le vendredi 11 décembre (horaires communiqués ultérieurement)