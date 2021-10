Courrier des lecteurs Z, comme Z..............R !

Par Alain Nivet - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 14:38

Un cavalier, qui surgit hors de la nuit Court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de sa plume D'un Z qui veut dire : Zemmour. Zemmour, Zemmour........ Renard rusé qui fait sa loi. etc .... Certes, vous avez reconnu une parodie de la chanson de la série Zorro Presque tout est résumé dans cette parodie. Je n'oublie pas le sergent Garcia, dans la série, maladroit, peu intelligent,un peu buveur ... Voyez en le sergent Garcia le CSA. Le CSA, qui sous des prétextes fallacieux, dans le désir de museler Zemmour, lui a rendu plutôt service. Depuis que EZ a été interdit de Cnews, jamais il n'aura été si souvent invité à l'antenne. Tel est pris qui croyait prendre...... Les problèmes pour EZ est, au cas où il annoncerait sa candidature, le financement de sa campagne, et les 500 signatures ! La question des meetings est gracieusement offerte par le CSA: Pas besoin de meetings, les TV s'en chargent en l'invitant. Eric Zemmour est un malin, et fin penseur. En prétextant la promotion de son livre, il rassemble des milliers de personnes . Lors de ses interviews, il annonce les axes principaux de sa vision de l'avenir. Axes dont les autres candidats, à court d'idées rassembleuses, et surtout éloignés du quotidien du français lambda, s'emparent, ce qui est reconnu. Alors, le système de défense de ces "candidats " est : "mais qu'est-ce qu'il propose , ses ambitions économiques, la politique étrangère" ? En clair, ces candidats sont démunis face à ce cavalier qui surgit de la nuit, hors archétype du politique lambda . Panique dans le landernau. C'est ce qu'a compris EZ. Alors, vous pensez bien, dans ce contexte, que Eric Zemmour ne va pas dévoiler son programme , dans le souci que les postulants à la fonction suprême ne s'en emparent. Force est de constater que "Zemmour est un renard rusé qui fait sa loi". Oui, un renard qui fait sa loi: 17%, Soit, placé en seconde position au second tour alors qu'il ne s'est toujours pas porté candidat ! Historique .....!